Teurer Umbau : Schwache Stahlnachfrage drückt Salzgitter ins Minus

Ein Mitarbeiter schaufelt im Stahlwerk der Salzgitter AG Sand in die Abstichrinne am Hochofen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa.

Salzgitter Auf dem globalen Stahlmarkt haben deutsche Anbieter wie Salzgitter oder Thyssenkrupp hart zu kämpfen. Bei den Niedersachsen kamen 2019 weitere Faktoren hinzu, die das Ergebnis stark abrutschen lassen.

Für 2019 stand unterm Strich ein Minus von 237,3 Millionen Euro in der Bilanz. Dies teilte das Unternehmen am Montag in Salzgitter mit. Ein Jahr zuvor war noch ein Gewinn von knapp 278 Millionen Euro übrig geblieben.