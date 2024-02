KaDeWe-Group seit Jahren in den Miesen Horrende Schulden bei Luxus-Kaufhäusern – was das mit Karstadt in Saarbrücken zu tun hat

Horrende Mieten, ein ohnehin dahinsiechendes Geschäftsmodell, der Corona-Lockdown mit zeitweiligen Schließungen: Was der angeschlagenen Warenhauskette Galeria schwer zusetzte, scheint offensichtlich stärker als bislang bekannt auch die Luxus-Kette KaDeWe getroffen zu haben. Die jetzt veröffentlichten Zahlen könnten potenzielle Investoren zum Umdenken eines möglichen Einstiegs bewegen – was auch Auswirkungen auf Karstadt in Saarbrücken hätte.