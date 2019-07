Schuhmarkt : Deutsche geben weniger Geld für Schuhe aus

Köln Der Schuhmarkt in Deutschland ist 2018 erstmals seit fünf Jahren geschrumpft. Insgesamt gaben die Verbraucher laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts für Handelsforschung (IFH) in Köln noch 9,7 Milliarden Euro für Sneaker, Pumps und Co. aus.

