Lebensmittel Scholz würdigt Arbeit der Bauern - Traktorproteste in Kiel

Der Vorsitzende der Länder-Agrarminister, Werner Schwarz (CDU) aus Schlewsig-Holstein, sagte dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag), die vom Bund angekündigte Stall-Milliarde werde nicht reichen. Minister Till Backhaus (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern monierte in Kiel, es sei nicht klar, wo die Reise hingehe. Dass sie mehr tun müssten für Tierwohl, Artenvielfalt, Klimaschutz, sauberes Wasser - das hätten die Bauern doch längst verstanden. „Aber bitte schön, dann muss man das auch mal in die Produkte einpreisen. Wenn das nicht passiert, gibt es keine Landwirtschaft in Deutschland in der Form mehr.“