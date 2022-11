Handel : Scholz bietet Asien-Pazifik-Region engere Partnerschaft an

Scholz bietet Asien-Pazifik-Region engere Partnerschaft an

Bundeskanzler Olaf Scholz traf in Singapur den Premierminister Lee Hsien Loong. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Singapur- „Viel mehr als China“: Das ist der neue Blick der Bundesregierung auf Asien und den Pazifik-Raum. Kanzler Scholz und sein Wirtschaftsminister Habeck loten bei einem Doppelbesuch in Südostasien aus, was wirtschaftlich möglich ist.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Asien und dem Pazifik-Raum verstärken und deutlich breiter aufstellen. „Die Asien-Pazifik-Region ist viel mehr als China“, sagte er am Dienstag bei einer Konferenz der deutschen Wirtschaft in Singapur.