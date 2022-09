Energieversorgung : Scholz bekräftigt: Werden durch diesen Winter kommen

Hannover/Berlin Die Gasspeicher sind voll, ab Januar sollen die ersten LNG-Terminals in Betrieb gehen: Bundeskanzler Scholz sieht Deutschland für den Winter gut vorbereitet.

Scholz bekräftigte Einschätzungen, dass es voraussichtlich genügend Erdgas geben werde. „Unsere Gasspeicher sind so voll wie noch nie, zu über 90 Prozent. Und ab Januar gehen an unserer Küste die ersten LNG-Terminals in Betrieb.“ Die deutsche Politik, Wirtschaft und Gesellschaft seien einem drohenden großflächigen Energiemangel als Folge des Krieges in der Ukraine entschlossen entgegengetreten: „Auf diesem Schlachtfeld waren wir gemeinsam erfolgreich“, sagte Scholz.