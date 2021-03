Energiekonzern : Schneller Dax-Aufstieg von Siemens Energy lässt Börse kalt

München Nicht einmal ein halbes Jahr nach seinem Börsenstart steigt Siemens Energy in den Dax auf. Der Aktie nützt das nicht, doch Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser träumt schon von drei Siemens-Unternehmen in der Börsen-Bundesliga.

Siemens Energy hat den Sprung in die oberste deutsche Börsenliga auf Anhieb geschafft. Zum 22. März steigt die Aktie in den Dax auf, doch die in der Nacht verkündete Entscheidung der Börse nützte dem Papier zunächst nicht.

„Dass wir so kurz nach dem Börsengang auch in den DAX aufgenommen werden, ist eine große Anerkennung für unser Unternehmen“, sagte Energy-Chef Christian Bruch. Aufsichtsratschef Joe Kaeser, der Energy noch als Siemens-Chef auf eigene Beine gestellt hatte, zeigte sich auf Twitter ebenfalls erfreut. Er hofft bereits auf ein drittes Siemens im Leitindex: Es gebe keinen Grund, warum Siemens Healthineers nicht als nächstes dran sein könnte, schrieb er. Die nächste Dax-Neuordnung steht in rund sechs Monaten an. Dann wird der Leitindex von bisher 30 auf 40 Werte erweitert.