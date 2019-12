Schmidt-Küchen erweitert Stammwerk Türkismühle : Schmidt-Küchen baut weiter aus

Türkismühle Die deutsch-französische Schmidt Groupe hat eine halbe Million Euro in das Stammwerk in Türkismühle investiert. Nach eigenen Angaben hat der fünftgrößte Küchenhersteller in Europa Ende November einen rund 2500 Quadratmeter großen Abstellplatz für Lkw-Aufleger und Container vergrößert und modernisiert.

