Sinkenden Prognosen : Konjunkturaussichten werden trüber

Frankfurt/Kiel/Berlin Schlechtere Prognosen belasten die Exportnation Deutschland.

Internationale Handelskonflikte dämpfen den Konjunkturoptimismus in Deutschland zusehends. Am Donnerstag senkten weitere Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für 2019 und 2020 – zum Teil erheblich.

Die Teuerungsrate dürfte sich nach Einschätzung von Europäischer Zentralbank (EZB) und Bundesbank sowohl im Euroraum als auch in Deutschland noch über Jahre unter der Zwei-Prozent-Marke bewegen. Die EZB strebt für den Währungsraum mit seinen 19 Ländern mittelfristig eine Inflationsrate von knapp unter 2,0 Prozent an – weit genug entfernt von der Nullmarke. Dauerhaft niedrige oder auf breiter Front sinkende Preise könnten Unternehmen und Verbraucher verleiten, Investitionen aufzuschieben. Das kann die Wirtschaft bremsen.

In Deutschland zogen die Verbraucherpreise im Mai zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Damit schwächte sich der Preisauftrieb in Deutschland wieder deutlich ab. Von April auf Mai 2019 stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland um 0,2 Prozent.