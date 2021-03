Blockade durch „Ever Given“ : Schiffsverkehr im Suezkanal wieder angelaufen

Kairo Das Nadelöhr Suezkanal ist für die internationale Schifffahrt wieder frei. Nach der erfolgreichen Bergung des quergestellten Frachters „Ever Given“ soll der Megastau an beiden Enden des Kanals möglichst schnell aufgelöst werden.

Die „Ever Given“ soll nach der Bergung am Großen Bittersee am nördlichen Ende des Suezkanals untersucht werden. Wann sie ihre Fahrt nach Rotterdam fortsetzen kann, war zunächst unklar. Rabie sagte, zunächst müsse die Untersuchung des Vorfalls vollständig abgeschlossen werden. Der Frachter, der etwa die Größe des Empire State Buildings in New York hat, war am Dienstag vergangener Woche wegen eines Sandsturms auf Grund gelaufen.