Verkehrsminister plant Gipfel : Scheuer will Luftverkehrsbranche helfen

In der Corona-Krise ist das Passagieraufkommen der Flughäfen, wie hier in Stuttgart, erheblich zurückgegangen. Mit Staatshilfe will Verkehrsminister Scheuer verhindern, dass Airports geschlossen werden müssen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Der Verkehrsminister plant einen Luftverkehrsgipfel, der sich mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf den gesamten Wirtschaftsbereich befasst.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat der angeschlagenen Luftverkehrsbranche weitere Unterstützung zugesagt. Der CSU-Politiker geht von einer globalen Neuverteilung der Luftverkehrswirtschaft aus. „Wir werden über einen gewissen Zeitraum nicht mehr die ganze Bandbreite der Mobilität in der Luft haben. Manche freuen sich darüber, ich nicht. Und wir werden auch weiterhin helfen müssen“, sagte er in Berlin.

Scheuer verwies auf das milliardenschwere staatliche Hilfspaket für die Lufthansa. „Aber wir denken natürlich auch an die Flughäfen. Wir bereiten gerade ein Konzept für die Regionalflughäfen vor und thematisieren die großen Verkehrsflughäfen. Wenn wir an dieser Stelle wichtige Infrastruktur verlieren, können wir sie nicht mehr reaktivieren.“ Das Ziel sei es, Struktur zu erhalten. „Alles, was schließt, was nicht mehr am Netz ist, wird nicht mehr aufmachen.“ Scheuer kündigte an, zu einem Luftverkehrsgipfel einzuladen.