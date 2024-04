Bundesfinanzminister Schafft Lindner die Wirtschaftswende?

Lindner stellt sich etwas anderes vor, wenn er von einer „Wirtschaftswende“ spricht: Er ist der Meinung, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet wird. Das Problem der deutschen Wirtschaft sei ein Defizit an geleisteten Arbeitsstunden im Jahr. „In Italien, in Frankreich und anderswo wird deutlich mehr gearbeitet als bei uns.“ Das liege an Regelungen zur Arbeitszeitverkürzung, der Demografie und auch an ungewollter Teilzeit wegen mangelnder Kinderbetreuungsmöglichkeiten.