Transformation zur E-Mobilität Schaeffler will Vitesco schlucken

Das Übernahmeangebot soll von Mitte November bis Mitte Dezember laufen. Im vierten Quartal 2024 soll dann die Verschmelzung erfolgen. Kartellrechtliche Freigaben seien in der EU nicht nötig, teilte Schaeffler mit. Die Vitesco-Aktionäre könnten ihre Aktien mit Prämienaufschlag an Schaeffler verkaufen oder bei der Verschmelzung in Schaeffler-Aktien tauschen.