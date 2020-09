Schaeffler, Bosch, Ford : Neuer Schlag für Saar-Autoindustrie

Homburg/Saarlouis Der Auto-Zulieferer Schaeffler baut in Homburg 290 Jobs ab. Die Zukunft von Ford-Saarlouis bleibt offen.

Während die Sorge um das Ford-Werk Saarlouis wächst, schlägt die Krise der Autoindustrie bereits bei den Zulieferern im Saarland zu. Die IG Metall befürchtet sogar den Beginn von Massenarbeitslosigkeit. Neuer Auslöser ist ein am Mittwoch bekanntgewordener umfangreicher Stellenabbau beim Auto-Zulieferer Schaeffler. Das Unternehmen plant bis Ende 2022 den Abbau von insgesamt 4400 Stellen in Deutschland. Nach SZ-Informationen sind in Homburg voraussichtlich 290 der insgesamt 2500 Mitarbeiter betroffen, überwiegend in der Verwaltung, aber auch in der Produktion. Das Unternehmen betreibt in Homburg insgesamt drei Standorte, wo unter anderem Motoren-Elemente sowie Produkte für Industrie-Anwendungen und Medizintechnik gefertigt werden. In den vergangenen zwölf Monaten waren hier schon 300 Jobs weggefallen. Am Mittwoch hatte zudem bereits Bosch-Rexroth angekündigt, rund 150 Stellen in Homburg abzubauen.