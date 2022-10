Gefahr für Gesundheit : Sauerkirschen-Rückruf – Kaufland warnt: Produkt auf keinen Fall verzehren

Kaufland-Filiale in Dillingen/Saar (16. Februar 2022). Die Supermarkt-Kette ruft Tiefkühl-Sauerkirschen der Eigenmarke K-Classic zurück. Foto: Thomas Lohnes

Rückruf: Sauerkirschen der Kaufland-Eigenmarke K-Classic dürfen nicht verzehrt werden. Das Produkt ist mit einem gefährlichen Pestizid belastet. Darauf müssen betroffene Kunden jetzt achten.

Sauerkirschen sorgen im Gaumen für ein süß-säuerliches Geschmackserlebnis und sind Bestandteil vieler fruchtiger Rezepte. Zudem sollen Sauerkirschen positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Der in Frucht enthaltene natürliche Pflanzenfarbstoff hat eine starke antioxidative Wirkung. Dadurch hat der Verzehr von Sauerkirschen einen entzündungshemmenden Einfluss auf den menschlichen Körper. Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln in der industriellen Landwirtschaft kann die positive Wirkung der Sauerkirsche ins Gegenteil verkehren – so geschehen bei einem Produkt von Kaufland.

Rückruf: Sauerkirschen mit Pestiziden verseucht – Gefahr für die Gesundheit

Der Hersteller Greenyard Frozen aus Polen „ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes“ ein Produkt aus dem Sortiment der Supermarkt-Kette Kaufland zurück, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Alle Informationen zum betroffenen Produkt:

Erntefrische Sauerkirschen der Kaufland-Eigenmarke K-Classic

Tiefgefroren in der 750-Gramm-Packung

GTIN 4337185827631 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11/2024

Chargen: LP2145DL7 und LP2145AL7

Kaufland soll nach eigenen Angaben umgehend reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen haben. Der Hersteller Greenyard Frozen hat sich für die „entstandenen Unannehmlichkeiten“ bei den Kaufland-Kunden in einer Mitteilung entschuldigt.

#RÜCKRUF | #WARNUNG | #DIMETHOAT ist ein starkes Insektizid und steht im Verdacht, hormonell wirksam und erbgutschädigend zu sein #OMETHOAT kann aus dem Abbau von Dimethoat entstehen und ist erbgutverändernd, hormonell wirksam und neurotoxisch

Vergiftungsgefahr: Produkt von Kaufland mit verbotenem Pflanzenschutzmittel belastet

Der Rückruf erfolgt, da erhöhte Mengen der Pflanzenschutzmittel Dimethoat und Omethoat festgestellt wurden. Wie das Unternehmen einräumt, kann ein gesundheitliches Risiko nicht ausgeschlossen werden. „Kunden sollten den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren“, warnt Kaufland.

Was Kaufland in seiner Mitteilung zum Produktrückruf nicht erwähnt, ist die Tatsache, dass Dimethoat seit dem 30. Juni 2020 in der Europäischen Union nicht mehr verwendet werden darf, das geht aus einer Fachmeldung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hervor.

Insgesamt 21 Dimethoat-Mittel sind „entsorgungspflichtig“. Um welches Dimethoat-Pestizid es sich bei den belasteten Sauerkirschen handelt ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der Gefahrstoffinformationssystem-Datenbank (GESTIS) wird Dimethoat wegen seiner nervenschädigenden Wirkung als für den Menschen gesundheitsschädlich eingestuft.

Kaufland: Hier können Sie die Sauerkirschen zurückgeben – alle Infos

Falls Sie, die von der Rückrufaktion betroffenen Kirschen bei Kaufland gekauft haben, können Sie diese zurückgeben. Wie Kaufland mitteilt, wird in allen Filialen der Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons „selbstverständlich erstattet“. Die Tiefkühl-Sauerkirschen der Marke K-Classic wurden unter anderem auch in den Kaufland-Filialen im Saarland und Rheinland-Pfalz an Kunden verkauft. Es folgen die saarländischen Filialen und Zweigstellen angrenzend zum Bundesland im Überblick:

Saarland:

Homburg, Robert-Bosch-Straße 2

Saarbrücken, Breslauer Straße 1 A

St. Ingbert, Grubenweg 7

Neunkirchen, Kirkeler Straße 50

Riegelsberg, Saarbrückerstraße 262

Völklingen, Hallerstraße 21

Lebach, Poststraße 9

Dilligen, Daimlerstraße 4

Schmelz, Franz-Birringer-Straße 27

Rheinland-Pfalz:

Konz, Saar-Mosel-Platz 2

Trier, Ostallee 3-7

Trier, Aachener Straße 58

Hermeskeil, An der Römerstraße

Landstuhl, Torfstraße 10

Pirmasens, Wiesenstraße 5

Pirmasens-Fehrbach, Zweibrücker Straße 230