Software-Konzern : SAP will 3000 Stellen abbauen und Kosten senken

Walldorf Der SAP-Nettogewinn ist um gut zwei Drittel abgesackt. Das Unternehmen will die jährlichen Kosten um 350 Millionen Euro senken. Dazu sollen Stellen gestrichen werden.

Europas größter Softwarehersteller SAP reiht sich mit dem Abbau Tausender Stellen in die jüngste Entlassungswelle in der weltweiten Technologiebranche ein. Bei der Umstrukturierung sollen 3000 Stellen wegfallen, kündigte Vorstandschef Christian Klein in Walldorf an. In Deutschland sollen 200 Mitarbeiter betroffen sein.