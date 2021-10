Börse in Frankfurt : SAP-Kursgewinn hilft Dax auf die Sprünge

Frankfurt/Main Beflügelt von einem Kurssprung des Börsenschwergewichts SAP hat der Dax am Mittwoch weiter Boden gut gemacht. Der deutsche Leitindex schloss zur Wochenmitte 0,68 Prozent höher bei 15.249,38 Punkten.

Die gestiegenen Energiepreise, die die Inflation in Deutschland weiter anheizen, bewegten den deutschen Aktienmarkt an diesem Tag kaum. Erstmals seit knapp 28 Jahren hatte die Jahresteuerungsrate im September die Vier-Prozent-Marke überschritten und auch in den USA zog die Inflation weiter an.