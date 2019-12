SAP : SAP verkürzt Arbeitszeit für junge Väter

Walldorf Weiter volles Gehalt in den ersten acht Wochen

Der Softwarekonzern SAP bietet jungen Vätern unter seinen mehr als 20 000 deutschen Mitarbeitern an, nach der Geburt eines Kindes erst mal weniger zu arbeiten und trotzdem das volle Gehalt zu beziehen. Von Januar an dürften Väter ihre Arbeitszeit in den ersten acht Wochen nach der Geburt eines eigenen Kindes ohne Gehaltseinbußen um 20 Prozent reduzieren, sagte SAP-Personalchef Cawa Younosi am Montag. Der Zeitraum dieses Angebots verlängere sich von acht auf zwölf Wochen, wenn es sich um eine Mehrlingsgeburt handle. Man orientiere sich hier am gesetzlich geregelten Mutterschutz für Frauen. Die gesetzliche Mutterschutzfrist beginnt sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin und endet frühestens acht Wochen nach der Geburt des Kindes. Bei Mehrlings- oder Frühgeburten verlängert sich die Schutzfrist nach der Geburt auf zwölf Wochen. Väter, die sofort mit der Geburt gesetzliche Elternzeit beantragen, kommen nicht in den Genuss des Angebots. SAP hat hierzulande inklusive Teilzeitkräften rund 24 000 Mitarbeiter.