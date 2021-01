Run auf Speicherchips : Samsung mit deutlichem Gewinnzuwachs im Schlussquartal 2020

Seoul Bei Smartphones musste Samsung dem härter werdenden Wettbewerb am Ende des vergangenen Jahres Tribut zollen. Der US-Rivale Apple gewann im Weihnachtsgeschäft einen Vorsprung. Doch das Geschäft mit Chips lief bei den Südkoreanern im Schlussquartal weiter stabil.

Der Überschuss sei in den Monaten Oktober bis Dezember um 26,4 Prozent auf 6,61 Billionen Won (etwa 4,9 Milliarden Euro) gestiegen, teilte der südkoreanische Marktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern mit. Der Umsatz kletterte um 2,8 Prozent auf 61,55 Billionen Won. Mit Blick auf das erste Quartal dieses Jahres warnte Samsung jedoch vor einem schwächeren Ergebnis.

In der Sparte IT und mobile Kommunikation, die Smartphones umfasst, brach der operative Gewinn im Vergleich zum dritten Quartal um 45,6 Prozent auf 2,42 Billionen Won ein. Samsung führte den Rückgang auf „schwächere Verkäufe und höhere Marketingausgaben“ zurück. Doch habe das Ergebnis in etwa mit dem vom vierten Quartal 2019 übereingestimmt. Insbesondere hätten sich die Bemühungen um die Optimierung der Kosten ausgewirkt.