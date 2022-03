Damit der Lack nicht zerkratzt : Auto voller Saharastaub? Experten geben Tipps für die richtige Reinigung

Update Viele Autos sind aufgrund des Saharastaubs mit einer gelblich-rötlichen Schicht überzogen. Wann sich die Autowäsche lohnt und welche Tipps Sie beachten sollten, lesen Sie hier.

Sahara-Staub als Gefahr fürs Auto: Was bei Reinigung zu beachten ist

Wer sein Auto selbst reinigen will, sollte deshalb viel Wasser verwenden. Mit jedem Auswaschen des Schwammes kommt immer mehr Sand in den Waschwassereimer. Mit der Zeit wächst so die Gefahr des Schmirgel-Effekts. Der ADAC weist darauf hin, dass Autowäsche von Hand oder auch nur das Abspritzen des Wagens mit dem Gartenschlauch vielerorts nicht erlaubt ist. Daher ist die Fahrt in die nächste Waschanlage zu empfehlen.

Lieber das Auto in die Waschanlage fahren

Bereits am Mittwoch haben zahlreiche Saarländer ihr Auto gewaschen. Wie der Niederlassungsleiter von „Mr. Wash“ auf SZ-Anfrage mitteilt, seien an diesem Tag allein in der Niederlassung in der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken 800 Autos durch die Anlage gefahren.