Wärmemonitor 2022 : Saarländer heizen am meisten in Deutschland – und haben die höchsten Heizkosten

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Saarbrücken Der Heizenergiebedarf in Deutschland 2020 und 2021 ist laut Wärmemonitor gesunken – trotz Lockdowns, Kurzarbeit und Homeoffice. Die Saarländer verbrauchen bundesweit am meisten und zahlen auch mehr als andere.

Die Menschen im Saarland haben den höchsten Heizenergieverbrauch in Deutschland – und das bei gleichzeitig höchsten Kosten. Das geht aus dem Wärmemonitor 2020/2021 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) hervor, für den Daten des Immobiliendienstleisters Ista aus den beiden Pandemiejahren ausgewertet wurden.

Demnach verbrauchten die Saarländer sowohl 2020 als auch 2021 am meisten Heizenergie. 2020 waren es 152,11 Kilowattstunden pro Quadratmeter. 2021 verringerten die Saarländer zwar ihren Verbrauch, lagen mit 146,43 Kilowattstunden pro Quadratmeter allerdings weiterhin an der Spitze aller Bundesländer. Auf Platz 2 und 3 folgten in beiden Jahren Bremen und Nordrhein-Westfalen. Mecklenburg-Vorpommern hat über die Jahre hinweg den niedrigsten Heizenergieverbrauch.

Heizen im Saarland am teuersten

Die Preise fürs Heizen sind nicht in jedem Bundesland gleich. So zeigt der Wärmemonitor, dass im Saarland das Heizen mit durchschnittlich 9,11 Euro (2021) pro Quadratmeter Wohnfläche am teuersten ist. Direkt dahinter liegen Nordrhein-Westfalen mit 8,64 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und Berlin mit 8,46 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Platz 4 und 5 unterscheiden sich nur gering: In Rheinland-Pfalz kostet der Quadratmeter warme Wohnfläche 8,43 Euro und in Schleswig-Holstein 8,42 Euro.

Die Untersuchung zeigt, dass die Deutschen in den Pandemiewintern der vergangenen zwei Jahren Heizenergie gespart haben. Demnach wurde 2020 und 2021 temperaturbereinigt rund ein Prozent weniger geheizt – und dementsprechend auch weniger fürs Heizen ausgegeben.

Foto: DIW Berlin

Überraschender Rückgang beim Heizen trotz Corona

Der Rückgang überraschte die Forscher selbst. „Schließlich waren über beide Jahre die Menschen aufgrund von Homeoffice, Lockdowns und Kurzarbeit mehr zu Hause“, erklärte DIW-Ökonomin Franziska Schütze.

Bei temperaturbereinigten Werten geht es darum, den Heizenergie-Verbrauch in unterschiedlichen Jahren oder an verschiedenen Orten vergleichbar zu machen. Temperatur- und Witterungseinflüsse werden deshalb herausgerechnet.

Für den sogenannten Wärmemonitor hat das DIW Daten des Dienstleisters Ista ausgewertet. Sie basieren den Angaben zufolge auf den Heizkostenabrechnungen von rund 250 000 Mehrparteienhäusern in Deutschland. Der Auswertung zufolge wird im Westen Deutschland neun Prozent mehr Heizenergie verbraucht als im Osten, was die Forscher unter anderem auf Sanierungen im Osten nach der Wiedervereinigung zurückführen. Ein genauerer Blick in einzelne Regionen zeigt: Am allermeisten geheizt wird den Angaben zufolge im Südwesten Schleswig-Holsteins und in Ostfriesland. Am wenigsten Heizenergie verbrauchten die Menschen in der Region um Rostock.

Die Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs erhöht nun den Spardruck: Millionen Menschen drohen vor allem wegen der rasant gestiegenen Gaspreise hohe Mehrkosten. Das DIW erwartet, dass sich die Gaspreise von 5 bis 6 Cent je Kilowattstunde 2020 auf etwa 12 Cent je Kilowattstunde oder noch mehr in diesem Jahr erhöhen.

Das treffe Haushalte mit niedrigem Einkommen am stärksten. Schon bei einem Preisanstieg auf 12,5 Cent pro Kilowattstunde, was knapp über dem vorgeschlagenen Niveau der Gaspreisbremse liege, würden die Anteile der Heizkosten an den unteren Einkommen von 6,2 Prozent auf 11,7 Prozent steigen, schreiben die Autoren. Die Neukundentarife bei Energieversorgern hätten im September sogar bei 21,75 Cent pro Kilowattstunde außerhalb der Grundversorgung gelegen. Zuletzt gaben die Gaspreise im Großhandel immerhin nach.

DIW: Energieeffiziente Gebäudesanierungen und Heizungswechsel nötig

Die Bundesnetzagentur hält trotz gut gefüllter Gasspeicher eine Reduktion des Gasverbrauchs in Deutschland um 20 Prozent für nötig. Neben kurzfristigen Entlastungen seien nun verstärkt langfristige Investitionen nötig wie energieeffiziente Gebäudesanierungen und Heizungswechsel, vor allem zu erneuerbaren Energien, meint das DIW.

Bei den Sanierungen müsse das Tempo auch angesichts der Klimaziele steigen. Die leichten Einsparungen beim Heizenergiebedarf in den beiden vergangenen Pandemiejahren änderten nichts daran, dass der Gebäudesektor weiter zu viel Kohlendioxid ausstoße, schrieben die Forscher. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse Deutschland im Gebäudebereich jährlich rund fünf Millionen Tonnen CO2 sparen, rund vier Prozent der Emissionen 2020. „Wir beobachten jedoch im Jahr 2020 eine Reduktion von nur einem Prozent bei den Mehrfamiliengebäuden.“