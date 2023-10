Oberlandesgericht im Saarland entscheidet Korruptionsvorwurf gegen Ex-Manager der Dillinger Hütte – doch einen Prozess wird’s nicht geben

In dieser Zeit habe es nach Ansicht der Anklagebehörde mit mehreren Baufirmen „ein System rechtswidriger Preisabsprachen“ gegeben. So sollen leitende Angestellte der Neubauabteilung bei der Dillinger Hütte Preise an die beteiligten Bauunternehmer durchgestochen haben. Diese wiederum teilten sich daraufhin die Aufträge unter sich auf, ohne dass weitere Konkurrenten eine Chance hatten, sich über eine Ausschreibung an der Vergabe zu beteiligen. So lautet der Vorwurf.