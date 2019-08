Kennametal : Demo für Erhalt von Werk Neunkirchen

Demo von Kennametal in Fürth. Foto: IG Metall/Daniel Bittner

An Protesten im bayerischen Fürth vor der Deutschlandzentrale von Kennametal haben sich am Mittwoch auch 30 Beschäftigte aus dem Saarland beteiligt. Der US-Werkzeughersteller will das Werk in Neunkirchen schließen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ