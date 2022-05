Flugverkehr : Ryanair dämmt Verlust ein - keine Prognose für 2022

Dublin Für Ryanair läuft es mit Blick auf das Sommergeschäft wieder besser. Doch wegen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine will die Fluggesellschaft keine Prognose für das kommende Jahr abgeben.

Die Buchungen für den Sommer boomten zwar, teilte Ryanair am Montag in Dublin mit. Das Wachstum werde aber durch die Covid-19-Pandemie und Russlands Invasion in die Ukraine bedroht. Angesichts des anhaltenden Risikos negativer Nachrichten zu diesen Themen sei es fast unmöglich, eine genaue Gewinnprognose abzugeben.