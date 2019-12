Nach langen Verhandlungen : Russland und Ukraine: Einigung über neuen Gastransit-Vertrag

Berlin/Moskau Nach monatelangen Verhandlungen haben Russland und die Ukraine sich im Grundsatz auf einen neuen Gasvertrag geeinigt. Damit scheint ein neuer „Gaskrieg“ wie 2009 abgewendet. Russisches Gas soll weiter durch die Ukraine nach Deutschland.

Die Zeit drängte, weil die aktuellen Verträge Ende des Jahres auslaufen und damit ein neuer Gaskrieg wie 2009 drohte. Damals waren viele Wohnungen in Osteuropa kalt geblieben, weil Kiew und Moskau über die Preise für Gaslieferungen an die Ukraine und für den Transit gestritten hatten.

Der Energieverband BDEW hatte am Donnerstag darauf verwiesen, dass auch bei einem Scheitern der Verhandlungen sich niemand in Deutschland Sorgen machen müsse, dass die Wohnungen nicht warm sind. Die Gasspeicher in Deutschland seien sehr gut gefüllt, sagte ein Sprecher. „Auch in diesem Winter muss niemand frieren.“