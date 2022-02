Reaktion auf Sanktionen : Russische Notenbank hebt Leitzins an - Rubel bricht ein

Russische Notenbank hebt Leitzins an - Rubel bricht ein

Der russische Krieg gegen die Ukraine versetzt auch die Finanzmärkte weltweit in Turbulenzen. (Bild aus Sao Paulo in Brasilien) Foto: Cris Faga/ZUMA Press Wire/dpa

Moskau Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die schwerwiegenden Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland. Der Rubel ist unter Druck - die russische Zentralbank versucht zu beruhigen.

Am Morgen verlor der Rubel gegenüber dem Dollar etwa acht Prozent an Wert. Ein Dollar kostete im Gegenzug mit rund 90 Rubel so viel wie nie. Im sogenannten Offshore-Handel außerhalb Russlands war die Landeswährung noch stärker abgestürzt.