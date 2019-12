Börse in Frankfurt : Ruhiger Handelstag nach Weihnachten - Neuer MDax Rekord

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am ersten Handelstag nach der Weihnachtspause zugelegt.

In einem allgemein ruhigen Börsenumfeld notierte der Dax seit dem Morgen ausnahmslos in der Gewinnzone, große Kursausschläge aber blieben aus. Gegen Mittag belief sich das Plus des Dax noch auf 0,37 Prozent, was einem Anstieg auf 13.349,80 Punkte entsprach.