Rückruf Von wegen Delikatesse – von dieser Edeka-Geflügelwurst kann’s einem schlecht werden

Krankheitskeime sollen in der Wurst stecken. Von so genannten Listerien ist die Rede. Wie das Internetportal Produktwarnung.eu nach dem Rückruf berichtet, sind Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall möglich, wer davon isst. Möglich sei zudem dass Symptome wie bei einer Grippe auftreten. Schwangere, Kleinkinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollten sich besonders in Acht nehmen.