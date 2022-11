Getränke : Rotkäppchen-Mumm: Sekt wird teurer - Geschäft 2022 stabil

Sektflaschen laufen in der Rotkäppchen Sektkellerei in Freyburg nach der Abfüllung über die Linie. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Freyburg Der Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm verzeichnet ein stabiles Geschäft. Die Nachfrage ist inmitten der Corona-Pandemie noch leicht gestiegen. Dennoch könnte das edle Getränk im Preis steigen.

Der Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm rechnet mit einem stabilen Geschäft in diesem Jahr. Angesichts gestiegener Kosten wie für Glasflaschen sei aber davon auszugehen, dass die Preise für Sekt steigen würden. „Für eine Flasche zwischen 50 Cent und 1 Euro“, sagte Unternehmenschef Christof Queisser am Donnerstag. Der Sommer sei für das Unternehmen sehr gut gelaufen. „Viele Konsumenten haben Feiern nachgeholt, ob Geburtstage oder Hochzeiten“, sagte Queisser mit Blick auf Einschränkungen in der Pandemie. Es habe auch einen Nachholeffekt in der Gastronomie gegeben.