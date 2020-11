Börse in Frankfurt : Robuste Konjunkturdaten treiben den Dax an

Robuste Konjunkturdaten treiben den Dax an

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die wieder zunehmende Risikofreude der Anleger hat den Dax kräftig angeschoben.

Für gute Stimmung unter den Dax-Anlegern sorgten frische Konjunkturnachrichten: So kam die deutsche Wirtschaft nach dem Absturz in der Corona-Krise kräftiger in Schwung als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum zweiten Quartal um 8,5 Prozent.