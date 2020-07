BGH-Urteil : Ritter Sport bleibt die einzige Quadrat-Schokolade

Karlsruhe Der Schokoladenstreit ist beendet. Die Konkurrenz von Milka hatte zehn Jahre lang versucht, das Monopol von Ritter Sport auf „quadratisch“ zu kippen - am Ende vergeblich.

Ritter Sport bleibt die einzige quadratische Schokolade in deutschen Supermarktregalen. Der Traditionshersteller aus Waldenbuch bei Stuttgart darf sich die charakteristische Verpackungsform weiter als Marke schützen lassen.

Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe heute in letzter Instanz entschieden. Die Konkurrenz von Milka hatte zehn Jahre lang versucht, das Monopol zu kippen - am Ende vergeblich. (Az. I ZB 42/19 u.a.)