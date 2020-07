Staatliche Förderung privater Altersversorgung : Riester-Verträge im Abwärtstrend

Berlin Nach aktuellen Angaben des Bundessozialministeriums ist die Zahl der Riester-Verträge seit drei Jahren rückläufig. Ende 2017 gab es noch gut 16,6 Millionen Kontrakte zur staatlichen Förderung der privaten Altersvorsorge.

Im vergangenen Jahr waren es 77 000 weniger. Und der Schwund hält offenbar weiter an. Zum Ende des ersten Quartals 2020 weist die Statistik nur noch knapp 16,48 Millionen Verträge aus. Der Rückgang ist vor allem der Sparte der Versicherungsverträge geschuldet. Dagegen konnten die Abschlüsse beim sogenannten Wohn-Riester, über den sich eine selbstgenutzte Immobilie finanzieren oder entschulden lässt, leicht zulegen. Das Bundessozialministerium geht allerdings davon aus, dass derzeit gut 20 Prozent aller Riester-Verträge ruhend gestellt sind. Das heißt, es werden keine Beiträge dafür entrichtet.

Für den sozialpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Peter Weiß, kommt diese Entwicklung nicht überraschend. „Angesichts der lang anhaltenden Niedrigzins-Phase und der kritischen öffentlichen Debatte über die Riester-Rente ist es wenig verwunderlich, dass die Vertragsabschlüsse stagnieren“, sagte Weiß unserer Redaktion. Deshalb dürfe man sich aber nicht davon verabschieden. Denn es sei immer sinnvoll, die Altersversorgung auf zwei Beine zu stellen, also neben der gesetzlichen Rente noch über eine kapitalgedeckte Absicherung zu verfügen, so Weiß. „Umso mehr kommt es jetzt darauf an, die Riester-Rente attraktiver zu gestalten. Wir halten daher eine Reform für dringend notwendig“, betonte der CDU-Politiker.