Einzelhandel Rewe mit deutlich mehr Gewinn - aber nicht bei Lebensmitteln

Der Gesamt-Umsatz der Rewe-Gruppe stieg begünstigt durch die hohe Inflation demnach um knapp 9 Prozent auf 92,3 Milliarden Euro. Besonders stark zulegen konnte der Tourismus-Bereich des Konzerns, zu dem Marken wie Dertour, ITS, Clevertours und Jahn-Reisen zählen. Die Umsätze kletterten hier um knapp 25 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. „Einerseits hält der Reise-Nachholbedarf nach der Pandemie an. Andererseits haben viele Menschen die Entscheidung getroffen, sich ihren Urlaub zu gönnen und bei Bedarf lieber an anderer Stelle zu sparen“, sagte Rewe-Chef Lionel Souque der dpa.