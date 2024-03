Medien berichten über Milliardensumme Nach Pleite von Signa-Chef René Benko – jetzt ist auch seine Familien-Stiftung insolvent

Er war für seine rauschenden Feste bekannt. In seiner Vila am Gardasee und sonstwo. René Benko war der Star am Himmel der wirtschaftlichen Senkrechstarter. Nun scheint ein Finanz-Desaster nach dem anderen den scheinbar freien Fall zu kennzeichnen. Seit Wochen wurde der Tiroler nicht mehr öffentlich gesichtet. Nach der Insolvenz im Herbst gleich mehrerer Unternehmen unter dem Dach des von ihm gegründeten Signa-Imperiums folgte seine eigene als Geschäftsmann im März. Doch damit soll das Debakel noch lange kein Ende finden, in dem der Noch-Eigner der ebenfalls schwer gebeutelten Galeria-Warenhaus-Kette steckt.