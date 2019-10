Ende der Ära Ghosn? : Renaults Top-Management entscheidet über Führung

Boulogne-Billancourt Dem französischen Autobauer Renault steht aller Voraussicht nach ein Wechsel im Top-Management bevor. Generaldirektor Thierry Bolloré habe aus der Presse erfahren, dass Renault-Präsident Jean-Dominique Senard seinen Rückzug wünsche.

Nach der Verhaftung Ghosns in Japan war das von ihm geschaffene und kontrollierte französisch-japanische Auto-Bündnis zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi in eine schwere Krise geraten. Ghosn war ein Verstoß gegen Börsenauflagen in Japan vorgeworfen worden.