Erneuerbare Energien Rekord im Juli: So viel Strom aus Sonne wie nie zuvor

Die Stromerzeugung aus Sonnenenergie hat im Juli in Deutschland einen Höchststand erreicht. „Im Juli wurde mit rund 10 Terawattstunden so viel Solarstrom produziert wir noch nie in einem Monat, obwohl die Sonneneinstrahlung niedriger als im vergangenen Jahr war“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) der Funke-Mediengruppe. „Das heißt, unsere Maßnahmen wirken und es gibt immer mehr Solarstrom. Der Ausbau läuft auf Hochtouren.“