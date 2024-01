Energie Region Heide rüstet sich für neue Batteriefabrik

Neben den Arbeitsplätzen bei Northvolt und nachfolgenden Ansiedlungen profitiere die Region auch durch den Ausbau der sozialen Infrastruktur, sagte Günther. Die Landesregierung werde die notwendigen finanziellen Ressourcen bereitstellen für alles, was in der Verantwortung des Landes stehe. Die Höhe des Investitionsbedarfes lasse sich noch nicht genau einschätzen. „Klar ist, diese wichtige Investition und die Umsetzung wird nicht am Geld scheitern.“ Er sprach von einem historischen Tag für den Norden. „Jetzt haben wir die cooleren Arbeitsplätze bei uns in Schleswig-Holstein.“