Eil-Entscheidung des Gerichts : Regierung und Gericht bremsen Veolia bei Suez-Übernahme aus

Paris Es ist für Veolia inzwischen der zweite Versuch, Suez zu übernehmen. Der Wasser- und Abfallkonzern steuert nun eine feindliche Übernahme des Konkurrenten an - und zieht damit die Konsequenz aus der bisherigen Blockade. Aber auch beim neuen Kurs gibt es Hürden.

Ein Gericht hat Veolia in einer Eil-Entscheidung zur Aussetzung des Angebots angewiesen, wie die Nachrichtenagenturen Bloomberg und AFP mit Verweis auf das französische Gericht in Nanterre bei Paris berichteten. Zudem hat die französische Regierung sich zu Wort gemeldet und einen gemeinsamen Weg der beiden Unternehmen verlangt.

Nach Monaten der Verhandlungen und Auseinandersetzungen vor Gericht mit dem Suez-Management um eine einvernehmliche Übernahme hat sich Veolia nun mit einem Angebot direkt an die Aktionäre gewandt, wie der Konzern am Sonntagabend mitteilte. Auch beim jüngsten Treffen mit dem Suez-Chef Bertrand Camus und dem Veolia-Chef am 5. Februar habe man keine Fortschritte erzielen können, hieß es in der Mitteilung weiter.