200 Milliarden Euro Paket : Ampel-Koalition kippt umstrittene Gasumlage – „Abwehrschirm“ gegen hohe Energiepreise angekündigt

Update Berlin Die Ampel-Koalition hat sich auf eine Alternative zur Gasumlage geeinigt. Für den Gaspreisdeckel sollen 200 Milliarden Euro bereitgestellt werden.

Die Bundesregierung kippt die umstrittene Umlage für alle Gaskunden. Für die angeschlagenen Gasimporteure Uniper, Sefe und VNG würden stattdessen maßgeschneiderte Maßnahmen entwickelt, außerdem werde eine Gaspreisbremse geschaffen, geht aus einem am Donnerstag von Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) präsentierten Beschluss hervor. Das neue Programm zur Drosselung der Energiepreise soll ein Gesamtvolumen von bis zu 200 Milliarden Euro haben.

Diskussionen in der Regierung

Diskussionen in der Regierung : Gasumlage vor dem Aus – wie geht es jetzt weiter?

Was die Nord-Stream-Lecks für Europas Energiekrise bedeuten

EU geht von Sabotage aus : Was die Nord-Stream-Lecks für Europas Energiekrise bedeuten

Scholz: Umfangreicher „Abwehrschirm“ gegen hohe Energiepreise

Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen umfangreichen „Abwehrschirm“ zum Dämpfen der stark gestiegenen Energiepreise angekündigt. Er werde mit bis zu 200 Milliarden Euro ausgestattet, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. „Die Preise müssen runter.“ Dafür werde die Bundesregierung alles tun. Dies solle dazu beitragen, dass Rentnerinnen und Rentner, Familien, Handwerksbetriebe und Industrie Preise bezahlen könnten.

Gasumlage „wird nicht mehr gebraucht“

Die Pläne versetzten die Regierung in die Lage, auf die vorgesehene Gasumlage zu verzichten, sagte Scholz. „Sie wird nicht mehr gebraucht.“ Er stellte fest, das Russland seine Energielieferungen als Waffe einsetze. Spätestens seit den Beschädigungen an der Pipeline in der Ostsee könne man daher sagen: „Auf absehbare Zeit wird Gas aus Russland nicht mehr geliefert werden.“