Wirtschaftliche Schieflage: Real-Märkte melden Insolvenz an – zwei Standorte im Saarland betroffen

Erst bedienten sich Konkurrenten an den Filetstücken der einst zum Metro-Konzern gehörenden Warenhauskette Real. Dann wurden die verbliebenen Filialen am Stück verkauft. Dann gingen sie wieder zurück an Investor SCP. Doch damit ist die Krise noch lange nicht bewältigt – was nun auch die beiden verbliebenen Märkte im Saarland zu spüren bekommen.