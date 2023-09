Wirtschaftliche Schieflage Real-Märkte melden Insolvenz an – zwei Standorte im Saarland betroffen

Aus Gewerkschaftersicht belaste die Dichte an Märkten die Wirtschaftlichkeit. So gebe es in vielen Städten und Gemeinden in unmittelbarer Nachbarschaft nicht nur große Warenhäuser und Discounter. Das Netz an Drogerieketten sowie Billigmodeläden sei eng geknüpft. Oftmals trennten die Standorte nur wenige Kilometer voneinander. Diese Entwicklung habe die Lage in den vergangenen Jahrzehnten zusehends verschärft.