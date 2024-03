Arbeit Qualifizierungsgeld soll nachhaltige Beschäftigung sichern

Das Qualifizierungsgeld greift als Lohnersatz. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer für die Zeit, in der sie an der Weiterbildung teilnehmen, Geld von der Arbeitsagentur anstelle ihres Gehalts bekommen. Es handelt sich also nicht um eine zusätzliche Zahlung, während der Weiterbildungen bekommen sie keine Lohnzahlung von ihrem Arbeitgeber. „Das Unternehmen zahlt die Fortbildung und investiert damit in die Arbeitskräfte“, sagt Pirkl. Demnach müssen die Beschäftigten der Weiterbildung aber zunächst zustimmen.