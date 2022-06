Exporteure : Putin: Keine Tauschpflicht für Deviseneinnahmen mehr

Moskau Nach der zunächst starken Rubelabwertung erfolgten scharfe Gegenmaßnahmen aus dem Kreml. Nun soll der Rubel wieder geschwächt werden, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Rubel schwächen, um Wirtschaft zu stärken

Da zugleich der Import - und damit die Nachfrage nach Dollar und Euro - durch die Sanktionen einbrach, stieg in der Folge der Rubel deutlich an. Am Donnerstag kostete der Euro etwas mehr als 62 Rubel. Zuletzt war der Rubel vor dem Krieg im Jahr 2015 so stark. Die jetzt beschlossenen Erleichterungen sollen den Rubel wieder etwas schwächen, um die russische Wirtschaft konkurrenzfähiger zu machen.