Trotz Corona-Pandemie : P&C plant 2022 mehrere Neueröffnungen

Im Jahr 2020 gehörten zur Peek & Cloppenburg-Gruppe 138 Verkaufshäuser in 15 Ländern. Foto: Jens Kalaene/dpa

Düsseldorf Peek & Cloppenburg leidet wie fast der gesamte Textilhandel deutlich unter den Auswirkungen der Pandemie. Der Modehändler plant dennoch im Jahr 2022 die Eröffnung mehrerer neuer Läden.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie plant der Modehändler Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) im kommenden Jahr die Eröffnung mehrerer neuer Läden in Deutschland und Europa.

Auf dem Programm stünden Neueröffnungen in Gießen, Weil am Rhein, Prag und Brüssel, teilte das Unternehmen mit. In Gießen hatte P&C seine Filiale erst im Sommer 2019 geschlossen.