Medien : ProSiebenSat.1 stellt höhere Dividende in Aussicht

Unterföhring „Es war ein Quartal der Rekorde!“, sagt ProSiebenSat.1-Chef Beaujean. Trotzdem sieht sich der Aufsichtsrat genötigt, ihm demonstrativ das Vertrauen auszusprechen.

Vorstandssprecher Rainer Beaujean sagte am Donnerstag in Unterföhring: „Wir haben die höchsten Werbeerlöse und den höchsten Umsatz in einem dritten Quartal erreicht.“ Den Aktionären stellte er eine höhere Dividende in Aussicht: Der bereinigte Konzernjahresüberschuss, den ProSiebenSat.1 in der Regel zur Hälfte als Dividende ausschüttet, soll nun „deutlich“ über dem Vorjahreswert von 221 Millionen Euro liegen.