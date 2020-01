Inflation bei 1,7 Prozent : Preisauftrieb beschleunigt sich

Tiefer als ein Jahr zuvor in die Tasche greifen mussten Verbraucher im Januar für Haushaltsenergie und Kraftstoffe. Foto: Jens Büttner/zb/dpa.

Wiesbaden Verbraucher müssen für Energie im Januar mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Auch Nahrungsmittel kosten mehr. Das treibt die Teuerungsrate insgesamt an.

Gestiegene Energiepreise haben die Inflation in Deutschland zum Jahresanfang nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte.