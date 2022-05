Experten geben Tipps : Heizöl-Preise auf Zickzack-Kurs – lohnt es sich, jetzt auf Vorrat zu kaufen?

Update Nach dem Höchststand im März haben sich die Heizölpreise Anfang April beinahe halbiert. Ende April stiegen sie durch ein mögliches Öl-Embargo jedoch sprunghaft wieder an. Lohnt sich aktuell der Kauf auf Vorrat?

Nach der russischen Invasion in der Ukraine ist der Preis für Heizöl in die Höhe geschnellt und erreichte am 8. März 2022 mit etwa 2,40 Euro pro Liter seinen bisherigen Höchststand. Wenige Tage zuvor, am 26. Februar, lag der Preis noch bei 1,05 Euro. Im Zeitraum vom 8. bis zum 11. April sank der Heizölpreis mit 1,23 Euro pro Liter wieder auf ein relativ niedriges Niveau. Die Angst vor einem drohenden Öl-Embargo sorgte Ende April jedoch dafür, dass die Rohölpreise deutlich nach oben kletterten. Bisher hatte sich die deutsche Bundesregierung gegen einen solchen Importstopp ausgesprochen, diese Haltung aber vor kurzem aufgegeben. Auch die Sorge, dass Russland neben Polen und Bulgarien, Gaslieferungen in weitere EU-Staaten einstellen könnte, resultierte in Unsicherheiten auf dem weltweiten Ölmarkt: Auf dem Heizölmarkt erreichten die Notierungen am 29. April den höchsten Stand der vergangenen drei Wochen.