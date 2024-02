Tarifverhandlungen Postbank-Mitarbeiter fordern deutlich mehr Geld

Kurz vor Weihnachten hatte die Deutsche Bank zugesichert, bis Ende September 2024 auf betriebsbedingte Kündigungen für Tarifmitarbeitende im Bereich ihrer Privatkundenbank in Deutschland zu verzichten. Der Kündigungsschutz wäre ansonsten Ende Januar 2024 ausgelaufen. Die Gewerkschaften hatten in dieser Frage jedoch Druck gemacht, nachdem die Deutsche Bank Ende Oktober angekündigt hatte, bis Mitte 2026 bis zu 250 der derzeit 550 Zweigstellen der Postbank zu schließen. An Stellenstreichungen führe „kein Weg vorbei“, hatte der Privatkunden-Chef der Deutschen Bank, Claudio de Sanctis, gesagt.