Deutsche Bank Postbank mit weniger Filialen und neuen Beratungscentern

„In der Deutschen Bank haben wir an einer mittleren zweistelligen Zahl von Standorten dezentral gearbeitet. In der BHW an einem Standort, nämlich in der Zentrale in Hameln und in der DSL in 13 Niederlassungen“, führte Stoy aus. „Das wird jetzt zusammengeführt auf insgesamt sechs Hauptstandorte, die jeweils Nebenstandorte haben, so dass wir in Summe auf etwa 13 Standorte kommen werden.“