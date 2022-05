Autobranche : Porsche gründet Tochtergesellschaft in Norwegen

Porsche gründet Tochtergesellschaft in Norwegen

Das Porsche Logo am Stammsitz des Autoherstellers. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Stuttgart Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche will mit dem norwegischen Autozentrum Sport AS ein Gemeinschaftsunternehmen gründen.

Mit dem örtlichen Geschäftspartner Autozentrum Sport AS werde ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das am 1. Januar kommenden Jahres starten soll, teilte Porsche in Stuttgart mit.